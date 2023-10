Tragiczna śmierć stargardzianki. Brygada spełnia prośbę rodziny

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

12 Brygada Zmechanizowana na prośbę rodziny tragicznie zmarłej stargardzianki, która jako żołnierz zawodowy służyła w Wojsku Polskim, zajęła się przygotowaniami do uroczystości pogrzebowych.

Zaplanowano je na najbliższą środę. Do tragicznego wypadku doszło na Podlasiu, gdzie kierowca ciągnika rolniczego wymusił pierwszeństwo, uderzając w pojazd wojskowy. Wiadomością o śmierci koleżanki poruszeni są żołnierze stargardzkiej jednostki, także jej przyjaciele i znajomi z klubu Honorowych Dawców Krwi „Saper”.



Kapitan Iwona Paczek-Krawczak, rzecznik 12 Brygady podkreśla, że rodzina zmarłej otoczona jest troskliwą opieką. - Najważniejsi są oni. Rodzina, bliscy. Ewa zostawiła męża i dzieci. To jest bardzo trudna sytuacja dla nas wszystkich. Od pierwszego momentu, kiedy mieliśmy informację o wypadku, rodzina została objęta opieką przez żołnierzy i jednostkę wojskową, w której służyła Ewa, żeby ułatwić całej rodzinie i bliskim organizację tej najtrudniejszej chwili pożegnania.



Rzecznik 12 Brygady zapewnia, że rodzina i bliscy mogą liczyć na dalsze wsparcie psychologiczne i materialne. - To tak samo, jak sytuacje, w których na misji czy w jakiejkolwiek innej sytuacji ginie żołnierz, rodzina nie pozostaje sama. Pani psycholog jest cały czas blisko z rodziną. Dzieci też są objęte pomocą.



Uroczystości pogrzebowe na cmentarzu w dzielnicy Giżynek, zaplanowano w środę, 18 października od godz. 13.