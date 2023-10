Łotwa zamknie dwa przejścia graniczne z Rosją

Fot. pixabay.com / marekssteins (CC0 domena publiczna)

Łotwa ogłosiła, że zamknie dwa przejścia graniczne z Rosją. To odpowiedź na działania Moskwy.

Rosyjskie władze zdecydowały, że od 16 października obywatele ukraińscy będą mogli przekraczać granicę z Unią Europejską tylko przez jedno przejście lądowe na łotewsko-rosyjskiej granicy.



Chodzi o przejście w Vientuli, gdzie będą przepuszczani tylko Ukraińcy powyżej czternastego roku życia. Oprócz tego nadal będzie czynny punkt kontroli na lotnisku Szeremetiewo w Moskwie.



Decyzja Kremla oznacza, że dla obywateli Ukrainy będzie dostępny tylko jeden, niewielki punkt kontroli granicznej zamiast blisko trzydziestu. Łotewskie władze obawiają się, że napływ Ukrainców na ten punkt doprowadzi do problemów humanitarnych. Na razie do Rosji można dostać się przez siedem przejść na granicy z Łotwą. Podobnie jest na pograniczu estońsko-rosyjskim. Z dziesięciu przejść można też skorzystać w Finlandii i z jednego w Norwegii.



Łotysze w odpowiedzi zdecydowali, że od 16 października zostaną zamknięte dwa punkty na granicy z Rosją. Łotewskie MSW oceniło, że działania Moskwy mogą przyczynić się do powstania na pograniczu warunków, które mogłyby mieć negatywny wpływ na bezpieczeństwo narodowe. Chodzi o to, że przejście w Vientuli może obsłużyć niewielką liczbę osób. Jeśli punkt ten chciałoby przekroczyć więcej ludzi, mogłoby to doprowadzić do kolejnego kryzysu na granicy.



Łotysze w ostatnich tygodniach zmagają się z presją na swoją granicę od strony Białorusi. Po zamknięciu przejść granicznych z Rosją łotewska Straż Graniczna zamierza skierować dodatkowe siły do patrolowania pogranicza białoruskiego. Poprzedniej doby próbowało się tamtędy nielegalnie przedostać blisko stu migrantów.