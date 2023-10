Włochy: śledztwo w sprawie udziału piłkarzy w zakładach piłkarskich

Dwóch piłkarzy opuściło zgrupowanie kadry przed meczami eliminacyjnymi do finałów mistrzostw Europy z Maltą i Anglią, ponieważ zostali oskarżeni o udział w zakładach piłkarskich.

Media donoszą, że w skandal zamieszanych jest co najmniej kilkunastu znanych futbolistów.



Piłkarzom nie wolno brać udziału w zakładach piłkarskich. Szczególnie ostro karane są zakłady dotyczące meczów drużyny, w której grają.



Do winy przyznał się już piłkarz Juventusu Nicolo’ Fagioli. W związku z prowadzonym śledztwem wczoraj w ośrodku treningowym w Coverciano, gdzie włoska kadra przebywa na zgrupowaniu, pojawiła się policja. Dwóm podstawowym zawodnikom włoskiej drużyny, Sandro Tonaliemu i Nicolo’ Zaniolo zarekwirowano telefony komórkowe i komputery. Zostali przesłuchani. Następnie decyzją szefa związku piłkarskiego i selekcjonera Luciano Spallettiego opuścili ośrodek treningowy. Zamieszanym w skandal piłkarzom grożą kilkuletnie dyskwalifikacje, a jeśli brali udział w nielegalnych zakładach piłkarskich, do półtora roku więzienia i grzywna.