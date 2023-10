Ćwiczenia nuklearne w przyszłym tygodniu

Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]

Sekretarz generalny NATO zapowiedział przeprowadzenie w przyszłym tygodniu ćwiczeń nuklearnych.

Jens Stoltenberg powiedział, że wojna rozpętana przez Rosję na Ukrainie przypomina o ważnej roli, jaką broń nuklearna NATO odgrywa w odstraszaniu.



Ćwiczenia te to doroczne ćwiczenia o nazwie "Steadfast Noon", które odbywają się w październiku.



- W tym roku ćwiczenia odbędą się nad Włochami, Chorwacją i Morzem Śródziemnym. Nasze ćwiczenia pomogą zapewnić wiarygodność, skuteczność i bezpieczeństwo naszego odstraszania nuklearnego. Wysyłają też jasny sygnał, że NATO będzie chronić i bronić wszystkich sojuszników - powiedział.



W ćwiczeniach nuklearnych NATO biorą udział myśliwce zdolne do przenoszenia broni nuklearnej, ale nie są one wyposażone w uzbrojone bomby.