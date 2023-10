Fot. Piotr Kołodziejski [Radio Szczecin]

We Włoszech jest o 3 miliony młodych ludzi mniej, niż 20 lat temu. Dane demograficzne opublikował Narodowy Instytut Statystyczny ISTAT.

Wśród niemal 60 milionów mieszkańców Włoch tylko 10 milionów stanowią młodzi ludzie w wieku od 18 do 36 lat. Dwadzieścia lat temu, choć liczba ludności była mniejsza o dwa miliony, młodych ludzi było o 3 miliony więcej.



Społeczeństwo Włoch jest coraz starsze. Średni wiek to obecnie 44,5 roku i jest wyższy o niemal 3 lata, niż dwadzieścia lat temu. W ubiegłym roku urodziło się niecałe 400 tysięcy dzieci - najmniej od zjednoczenia Włoch ponad 160 lat temu. Średnia wieku matki we Włoszech - 32 lata - jest najwyższa w Europie.



Dzietność we Włoszech należy do najniższych w Europie - niższa jest tylko w Hiszpanii i na Malcie.