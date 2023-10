Turcja potwierdziła wolę ratyfikacji dokumentów akcesyjnych Szwecji

Sekretarz generalny NATO, Jens Stoltenberg. Fot. Twitter.

Sekretarz generalny NATO naciska na szybkie przyjęcie Szwecji do Sojuszu, Turcja potwierdziła wolę sfinalizowania procedur. Jens Stoltenberg poinformował, że to był jeden z tematów drugiego dnia spotkania ministrów obrony NATO w Brukseli.

Z relacji sekretarza generalnego Sojuszu wynika, że szef tureckiego resortu obrony potwierdził, iż Ankara będzie trzymała się ustaleń z lipcowego szczytu w Wilnie. Wtedy prezydent Recep Tayyip Erdogan zniósł weto i zgodził się na ratyfikację protokołu akcesyjnego Szwecji.



- Oczekuję więc teraz, że turecki rząd przekaże dokumenty parlamentowi do szybkiej ratyfikacji - powiedział Jens Stoltenberg.



Turcja długo zwlekała z ratyfikacją dokumentów akcesyjnych, bo zarzucała władzom Szwecji brak współpracy w walce z terroryzmem i niechęć do ekstradycji Kurdów, których nazywa terrorystami. Szwecja złożyła wniosek o przyjęcie do NATO razem z Finlandią, kilka miesięcy po rosyjskiej napaści na Ukrainę. Finlandia jest już w Sojuszu - w kwietniu została 31. krajem członkowskim.



Protokołu akcesyjnego Szwecji nie ratyfikowały oprócz Turcji jeszcze tylko Węgry.