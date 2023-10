Francja: Najwyższy stan zagrożenia terrorystycznego

Fot. Kamila Kozioł [Radio Szczecin/Archiwum]

Francja ogłasza najwyższy stan zagrożenia terrorystycznego. Decyzję podjęto po piątkowym zamachu islamisty w szkole w Arras, na północy Francji, w którym zginął nauczyciel. Francuskie władze informują, że w ostatnich dniach udaremniono kilka prób ataków.

Decyzja o ogłoszeniu trzeciego, najwyższego stopnia stanu zagrożenia terrorystycznego oznacza zwiększenie liczby patroli wojskowych na ulicach i wzmożoną czujność państwowych służb.



„Nie ma jasno określonych gróźb, ale atmosfera jest bardzo negatywna, między innymi z powodu wezwań do zamachów” - tłumaczył w wywiadzie ze stacją TF1 szef MSW Gerald Darmanin. Dodał, że wszyscy Francuzi powinni być czujni, szczególnie w kontekście eskalacji konfliktu między Hamasem i Izraelem. „Od sobotniej masakry w Izraelu zatrzymaliśmy 12 osób w pobliżu szkół lub miejsc kultu, które były czasami uzbrojone, i gotowe do działania” - wskazał szef MSW.



Darmanin poinformował również, że dzisiejszy atak w szkole w Arras ma związek z sytuacją na Bliskim Wschodzie. Zamachowiec czeczeńskiego pochodzenia był śledzony i podsłuchiwany przez francuskie służby, ale do ostatniej chwili nie było wiadomo, że planuje atak.



Według MSW obecnie we Francji ponad 6 tysięcy osób jest objętych podsłuchem telefonicznym z powodu zagrożenia terrorystycznego.