Trwają ostatnie przygotowania do wyborów [WIDEO, ZDJĘCIA]

Trwają przygotowania do jutrzejszej elekcji - rozpoczęło się rozwożenie kart oraz spisów wyborczych.

Przed szczecińskim Urzędem Miasta ustawił się konwój taksówek. Do godziny 12:00 każda z komisji wyborczych w mieście dostanie komplet materiałów potrzebnych do przeprowadzenia głosowania - informuje pełnomocnik ds. wyborów Prezydenta Miasta, Rafał Miszczuk.- 39 taksówek jest składowanych przez konwojentów. Tego się już nie da zatrzymać, wybory na pewno się w Szczecinie odbędą 15 października. To są procedury, które są opracowane przez lata doświadczeń, także nie ma tutaj żadnych zakłóceń - dodaje Miszczuk.Lokale wyborcze będą otwarte jutro od godz. 7:00 rano do 21:00.