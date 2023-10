IMGW wydało ostrzeżenie przed silnym wiatrem - nie tylko w Szczecinie, ale i praktycznie w całym naszym regionie.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega, że do jutrzejszego przedpołudnia prędkość podmuchów może osiągać do 40 kilometrów na godzinę, a w porywach do 70 km/h.



Dziś w całym kraju mogą też wystąpić przelotne opady deszczu, a lokalnie burze. Synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Michał Folwarski powiedział, że największe opady spodziewane są na południowym zachodzie, tam może spaść do 10 litrów wody na metr kwadratowy.



Chłodne powietrze pozostanie w Polsce przez cały najbliższy tydzień. Temperatura maksymalna nie będzie przekraczać 13 stopni.