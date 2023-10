Więcej lokali wyborczych w regionie

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Więcej możliwości do oddania swojego głosu. Przygotowano dodatkowe lokale wyborcze w gminie Myślibórz i Dębno.

Ich liczba wzrośnie w gminie Myślibórz z 14 do 24. Nowe utworzono w Chłopowie, Czernikowie, Derczewie, Głazowie, Klicku, Ławach, Myśliborzycach, Renicach, Rościnie i Wierzbnicy.



- To będzie krótsza droga do lokalu wyborczego - podkreśla Piotr Sobolewski, burmistrz Myśliborza: - Mieszkańcy nie będą musieli jechać do sąsiedniego zbiorowego lokalu wyborczego, tylko będą u siebie. To jest duże ułatwienie dla ludzi i dla nas, bo po prostu nie trzeba transportu, żeby dowieźć chętnych wyborców do lokalu.



O trzy lokale wyborcze więcej będzie również w gminie Dębno. W Krześnicy, Bogusławie oraz Warnicach - informuje Grzegorz Kulbicki, burmistrz Dębna: - W tych miejscowościach nigdy nie było lokalu wyborczego, zatem mieszkańcy tych miejscowości jeździli do ościennych wsi. W tym momencie mają zapewniony komfort głosowania na miejscu.



Możliwość powstania dodatkowych lokali wyborczych dała nowelizacja Kodeksu Wyborczego.



Teraz stały obwód do głosowania można przygotować tam, gdzie mieszka ponad 200 osób.

Wszystkie lokale wyborcze będą otwarte jutro od godz. 7:00 rano do 21:00.