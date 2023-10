"Pójdźcie na wybory, bo nie ugasimy wam obory!" - strażacy walczą o remont remizy [WIDEO, ZDJĘCIA]

Wideo: M. Kokolus, [Radio Szczecin], montaż Maciej Papke [Radio Szczecin]

- Idź na wybory i wygraj z nami dofinansowanie na modernizację remizy strażackiej - takie hasło widnieje na ulotkach rozdawanych przez strażaków z OSP Nowa Dąbrowa, którzy zachęcają do pójścia na jutrzejsze wybory.

Chcą otrzymać od państwa milion złotych na remont remizy strażackiej - to w ramach konkursu "Bitwa o Remizę". Warunek jest jeden: muszą - jako gmina - mieć największą frekwencję w powiecie stargardzkim.



A remiza wymaga gruntownej przebudowy i modernizacji.



- Remiza jest w opłakanym stanie, widać zresztą. Przed wojną była tu trupiarnia, była tu kostnica. Wali się, wcześniej były tu dachówki, założyliśmy blachę, co delikatnie poprawiło nam standard. Ale i tak woda cieknie na mundury, dlatego trzymamy je w kontenerze, który też jest bardzo mały - mówi Mateusz Dunal, sekretarz z OSP Nowa Dąborwa.



Marzeniem strażaków ochotników z Nowej Dąbrowy jest budowa nowej remizy strażackiej.



- Naszym marzeniem jest, żeby powstała remiza o standardzie ogólnokrajowym. Żeby nasza młodzież mogła przyjść do remizy bezpiecznie, bo mamy naprawdę dużo młodzieży, która chce wstąpić w nasze szeregi, ale warunki odbiegają od standardów. Strach wpuścić młodzież do tego budynku. Pójdźcie na wybory, bo nie ugasimy wam obory! - apeluje Mateusz Dunal.



To ostatnia remiza w naszej gminie, która wymaga gruntowej modernizacji i zbudowania zaplecza socjalnego dla strażaków z OSP.



- OSP Nowa Dąbrowa niestety nie ma remizy i to jest wielkie wyzwanie dla naszej gminy, żeby zawalczyć o tę remizę dla OSP Nowa Dąbrowa. Trzymam za nich kciuki - przyznaje Sylwia Kalmus-Samsel, wójt gminy Stara Dąbrowa.



W poprzednich wyborach parlamentarnych w 2019 roku "Bitwę o wozy" w naszym regionie wygrała gmina Rewal; nowy sprzęt trafił do OSP w Niechorzu.



Wybory parlamentarne odbędą się 15 października.