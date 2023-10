Centrum Diagnostyczne powstanie w szpitalu MSWiA w Szczecinie. Rozpoczęły się prace przygotowawcze do budowy. Nowoczesny budynek powstanie na dziecińcu placówki.

Centrum Diagnostyczne ma pozwolić na to, by wszystkie pracownie w których wykonuje się badania znalazły się w jednym miejscu.Znajdą się tam pracownie Tomografii Komputerowej, Rezonansu Magnetycznego, Endoskopii, Diagnostyki Laboratoryjnej RTG i Naczyniowej.Budowa kosztować będzie ponad 13 mln złotych, potrwa do początku 2025 roku.