Dzień Papieski w Szczecinie

Rodzinny festyn w parafii św. Jana Bosko u salezjanów przy ul. Witkiewicza oraz kwesty na edukację zdolnej młodzieży z uboższych rodzin, to główne punkty 23. Dnia Papieskiego w Szczecinie, który zawsze przypada w niedzielę poprzedzającą wybór Jana Pawła II.

Fundacja co roku swoją opieką obejmuje blisko dwa tysiące zdolnych uczniów i studentów z niezamożnych rodzin, z małych miejscowości w całej Polsce. Tworzą oni żywy pomnik papieża. Jan Paweł II w trakcie swoich pielgrzymek do ojczyzny podkreślał m.in. swoją miłość do ojczyzny. Tak było w 1991 roku w Masłowie koło Kielc, kiedy w homilii mówił tak:"Oto matka moja i moi bracia". Może dlatego mówię tak, jak mówię, ponieważ to jest moja matka, ta ziemia! To jest moja matka, ta Ojczyzna! To są moi bracia i siostry! I zrozumcie, wy wszyscy, którzy lekkomyślnie podchodzicie do tych spraw, zrozumcie, że te sprawy nie mogą mnie nie obchodzić, nie mogą mnie nie boleć! Was też powinny boleć! Łatwo jest zniszczyć, trudniej odbudować."W Szczecinie do Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia należy kilkanaście osób.Sara z Zielonej Góry studiuje psychologię na US. Dzięki stypendium może opłacić m.in. akademik. - Daje mi to możliwość rozwoju, mogę realizować swoje plany, cele i marzenia.Darek spod Szczecina studiuje prawo na US: - Niezwykle poruszyła mnie pracowitość, która towarzyszyła Karolowi Wojtyle. "Obłożyłem się książkami" - pisał w jednym z listów do przyjaciela. Imponowało mi to i wciąż imponuje... Staram się zawsze wymagać od siebie. Zawsze, choćby nawet inni ode mnie nie wymagali.Około godz. 21:00 młodzi spotkają się przy pomniku św. Jana Pawła II na Jasnych Błoniach, żeby zaśpiewać jego ulubioną "Barkę".Fundacja powstała w 2000 roku i ma upamiętniać pontyfikat św. Jana Pawła II przez promowanie papieża i wspieranie różnych inicjatyw w dziedzinie edukacji i kultury.