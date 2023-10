Festyn rodzinny przy parafii św. Jana Bosko przy ul. Witkiewicza, a także kwesty studentów w szczecińskich parafiach wypełnią 23. Dzień Papieski w naszym mieście. Hasło tegorocznego Dnia Papieskiego to "Św. Jan Paweł II Cywilizacja życia”.

Stypendyści papieskiej Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia przygotowali atrakcje dla szczecinian. Na co dzień udzielają się w różnych wolontariatach, a dziś też liczą na hojność, by mogli spełniać swoje marzenia.- W niedzielę od godziny 8:00 będziemy uczestniczyć w Mszach Świętych w kilku szczecińskich kościołach. Będzie nas można spotkać w Sanktuarium Najświętszego Serca Pana Jezusa, u Dominikanów przy Pleciudze, w Bazylice św. Jana Chrzciciela, w kościele parafialnym parafii Świętej Rodziny i w parafii Świętego Jana Bosko - mówi Darek, student prawa.Sara zaprasza do parafii salezjanów: - Bardzo serdecznie zapraszamy rodziny z dziećmi do parafii Świętego Jana Bosko, ponieważ będzie tam loteriada, a także wata cukrowa.Początek festynu przy ul. Witkiewicza od godz. 10:30.