Politycy z regionu wzięli udział w wyborach [WIDEO, ZDJĘCIA]

Dziś wybory do Sejmu i Senatu oraz referendum ogólnokrajowe. Spotkaliśmy się z politykami z regionu i udaliśmy się z nimi do lokali wyborczych.

Godz. 12.30

Pierwszy na liście kandydat Trzeciej Drogi do Sejmu oddał swój głos w wyborach parlamentarnych. Poseł PSL Jarosław Rzepa startujący z okręgu 41. tzw. szczecińskiego, zagłosował w Katolickiej Szkole Podstawowej przy ulicy Budziszyńskiej na Pomorzanach.



- Ci, którzy nie idą na wybory, nie mają tak naprawdę później prawa mieć do kogoś pretensji. To jest ten moment wyrażenia swojej demokracji, swojej opinii. Dlatego też zachęcam wszystkich, żeby to zrobić. W tym jednym dniu każdy głos jest ważny i każdy głos jest równy - mówi Rzepa.







Pierwszy na liście kandydat Trzeciej Drogi do Sejmu oddał swój głos w wyborach parlamentarnych. Poseł PSLstartujący z okręgu 41. tzw. szczecińskiego, zagłosował w Katolickiej Szkole Podstawowej przy ulicy Budziszyńskiej na Pomorzanach.- Ci, którzy nie idą na wybory, nie mają tak naprawdę później prawa mieć do kogoś pretensji. To jest ten moment wyrażenia swojej demokracji, swojej opinii. Dlatego też zachęcam wszystkich, żeby to zrobić. W tym jednym dniu każdy głos jest ważny i każdy głos jest równy - mówi Rzepa.

Godz. 12.00

Nie mam szczęśliwych zaklęć ani amuletów, o godz. 21.00 okaże się jakie będą wyniki - powiedział kandydat Lewicy do Sejmu Dariusz Wieczorek , który oddał swój głos w lokalu wyborczym przy ulicy Szczecińskiej w Szczecinie.



- Nastrój dobry. Zresztą widzicie Państwo co się dzieje. Widzimy, że frekwencja jest bardzo duża i jest duże zainteresowanie. Zobaczymy ostatecznie o godz. 21, jakie będą wyniki. Myślę, że to ważny dzień i ważna chwila w historii Polski - mówi Wieczorek.



Godz. 12.00

Głosując bierzemy odpowiedzialność za nasz kraj - powiedział Prezydent Szczecina Piotr Krzystek , który oddał swój głos w lokalu wyborczym przy ulicy Szczecińskiej na Warszewie.



- Myślę, że wielu szczecinian i Polaków pójdzie do urn wyborczych. Mam nadzieję, że frekwencja będzie wysoka. Przejaw odpowiedzialności za państwo, dobra frekwencja sprzyja Polsce. Czym więcej obywateli bierze odpowiedzialność za kraj głosując, tym lepiej - mówi Krzystek.







Godz. 11.50

W Obwodowej Komisji Wyborczej w Płoni swój głos oddał poseł Prawa i Sprawiedliwości - Leszek Dobrzyński . Zachęcał pozostałych mieszkańców Szczecina, aby wzięli udział w dzisiejszych wyborach parlamentarnych.



- Pogoda póki co jest, więc zachęcamy wszystkich do tego, żeby w piękny dzień wziąć udział w wyborach do Sejmu i do Senatu. Jak to mówią święto demokracji. A żeby ta demokracja była pełna, to muszą być oczywiście również uczestnicy, do czego zapraszam - mówi Dobrzyński.









Marek Gróbarczyk . Zachęcał pozostałych mieszkańców Szczecina, aby wzięli udział w dzisiejszych wyborach parlamentarnych.



- Każdy ma taką samą moc swojego długopisu, każdy ma takie samo znaczenie. To jest właśnie ten dzień, gdzie każdy może zdecydować o przyszłości Polski, tak jak to jest w demokracji - mówi Gróbarczyk. W Obwodowej Komisji Wyborczej w Liceum nr IX swój głos oddał wiceminister infrastruktury. Zachęcał pozostałych mieszkańców Szczecina, aby wzięli udział w dzisiejszych wyborach parlamentarnych.- Każdy ma taką samą moc swojego długopisu, każdy ma takie samo znaczenie. To jest właśnie ten dzień, gdzie każdy może zdecydować o przyszłości Polski, tak jak to jest w demokracji - mówi Gróbarczyk.

Sławomir Nitras









Posełz Platformy Obywatelskiej głosował wraz z całą rodziną.- Pierwszy raz się zdarzyło, bo moja młodsza córka, która się tutaj chowa, skończyła osiemnaście lat w marcu i dzisiaj głosowaliśmy wszyscy pierwszy raz całą rodziną. Wyjątkowy moment dla ojca i matki chyba szczególnie, chociaż dla dzieci też. Jest piękna pogoda, bardzo się z tego powodu cieszę. To zawsze zwiększa frekwencję. To słońce jest jakimś symbolem nadziei. My jesteśmy pełni nadziei, że Polacy mając taki bardzo prosty wybór, zachód-wschód, wybiorą zachód - mówi Nitras.Głosowanie zaczęło się o godzinie 7.00 i potrwa do 21.00. Do chwili zamknięcia lokali wyborczych obowiązuje cisza wyborcza i referendalna.