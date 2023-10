Pierwsi mieszkańcy zagłosowali w Stargardzie

Swój głos w tegorocznych wyborach parlamentarnych i referendum mieszkańcy Stargardu mogą oddać w 37. lokalach wyborczych. Wyborcy w okręgu nr 41, do którego włączono Stargard wraz z częścią regionu, wybiorą dwunastu posłów i jednego senatora.

Nowością są zmiany lokalizacji niektórych lokali wyborczych. Mieszkańcy ulicy Bydgoskiej tym razem głosują w siedzibie Muzeum. W szkole podstawowej nr 3 działają dwie komisje dla mieszkańców ulic Brzozowej i Limanowskiego.Pana Mariusza, pierwszego wyborcę, zastaliśmy przed Muzeum punktualnie o siódmej.- Kto rano wstaje, temu Pan Bóg daje. Oczywiście tak jak każdy obywatel powinien to zrobić. Dzień się zaczyna. Do godziny 21 żeby jak najwięcej ludzi oddało te głosy. Trzeba się trochę przyłożyć, przeczytać, pouczenia, żeby za dużo krzyżyków nie nastawiać - mówi Pan Mariusz.Alicja Pater zasiadająca w komisji wyborczej nr 24 zapewnia, że wszystko jest gotowe na przyjęcie mieszkańców.- W trakcie wyborów, mi się wydaje, że tu nic nie nastąpi. Taki mam optymizm, że będzie wszystko dobrze. My spokojnie tutaj przetrwamy te kilkanaście godzin - mówi Pater.Miasto przypomina, że dzwoniąc pod nr 91 578 46 22 można zamówić transport do lokalu wyborczego dla osób z niepełnosprawnością.