Ponad trzy tysiące nowych obwodów wyborczych [ZDJĘCIA]

W całej Polsce powstało ponad trzy tysiące nowych obwodów wyborczych. Głównie po to, aby zwiększyć frekwencję i ułatwić głosowanie - przede wszystkim w małych miejscowościach.

Nowa komisja pojawiła się również w Kunowie w powiecie stargardzkim. Jak mówią wyborcy tego obwodu "to duże ułatwienie".- To nie tylko wygoda, ale i prestiż wzrósł naszej wsi. Zawsze trochę zapomniana była. Wcześniej mieliśmy jakieś 10 - 15 minut rowerem - opowiada mieszkaniec.Wyborcy, którzy do nas przychodzą, chwalą sobie to rozwiązanie - mówi Jadwiga Witczak, przewodnicząca Obwodowej Komisji Wyborczej numer 4 w Kunowie w gminie Kobylanka. - Im więcej komisji, tym lepiej. To spokojniej idzie niż przedtem. Cały czas przychodzą głosować. Mamy samo Kunowo - dodaje Witczak.Głosowanie w wyborach do parlamentu oraz w referendum potrwa do godziny 21.00.