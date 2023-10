Sanktuarium Najświętszego Serca Pana Jezusa w Szczecinie. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Studenci, wykładowcy i pracownicy uczelni wezmą dziś udział w uroczystej inauguracji roku akademickiego w Sanktuarium Najświętszego Serca Pana Jezusa w Szczecinie, przy placu Zwycięstwa. To również czas, kiedy szczecińskie duszpasterstwa zapraszają studentów.

Co do duszpasterstwa u chrystusowców przyciąga Karolinę i Kacpra? - Na pewno atmosfera wśród osób, które przychodzą do naszego duszpasterstwa. Bardzo dużo jest tutaj ludzi otwartych, z którymi można porozmawiać. - Daje duże możliwości rozwoju osobistego - opowiada młodzież.



Ci którzy są, są bardzo oddani i zaangażowani - przyznaje ks. Marcin Stefanik, duszpasterz akademicki "W Sercu" u chrystusowców: - Potrzeba nowych serc do tych wspólnot, żeby one jeszcze bardziej ożyły.



Ojciec Tomasz Mika od dominikanów dodaje, że duszpasterstwo akademickie dziś, a 10 lat temu, to inna rzeczywistość. - Warto dostosowywać ofertę do ludzi, którzy teraz są, którzy mają teraz pytania. Inny sposób myślenia i funkcjonowania. To, co było 10 lat temu, to jest jakaś prehistoria - podkreśla ksiądz.



Msza "W Sercu" dziś o godz. 20:00.