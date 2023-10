Świnoujście najlepsze. PKW podawała frekwencję wyborczą w regionie

Fot. Kacper Narodzonek [Radio Szczecin]

22,9 procent - taka frekwencja w wyborach parlamentarnych jest w województwie Zachodniopomorskim. Dane zebrane do godziny 12 podała Państwowa Komisja Wyborcza.

Najwyższa, bo ponad 28-procentowa jest w Świnoujściu, na drugim miejscu jest Koszalin a na trzecim Kołobrzeg. W całej Polsce frekwencja do południa wyniosła 22,59 procent.



Policja w regionie nie odnotowała poważnych zdarzeń w lokalach wyborczych. W Szczecinie doszło do zniszczenia tabliczek prowadzących do komisji, w jednej z nich osoba głosująca wyniosła kartę wyborczą z lokalu, a w Świnoujściu w jednej z komisji doszło do zakłócenia porządku publicznego.