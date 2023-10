Setki skarg w sprawie kart referendalnych w Szczecinie

Kilkaset zgłoszeń w sprawie nieprawidłowości przy wydawaniu kart wyborczych wpłynęło już do delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie.

Chodzi o sytuacje, kiedy członkowie komisji pytają czy wydać kartę do referendum zamiast po prostu wręczyć wyborcy trzy karty, tak jak powinni. Telefonów od wyborców ze skargami jest bardzo dużo - mówi Patryk Kupis z Okręgowej Komisji Wyborczej w Szczecinie.- Okręgowa Komisja Wyborcza dostaje bardzo wiele zgłoszeń od wyborców, którzy wskazują na to, że podczas pobierania kart do głosowania mają pytania od członka komisji, czy chcą pobrać kartę do głosowania w referendum, czy nie – wyjaśnia Kupis.Jak dodaje, członkowie takich komisji są pouczani.- Uczulamy wszystkich członków obwodowych komisji wyborczych, że takiego pytania nie należy zadawać i w przypadku braku innego żądania wyborcy należy wydać cały pakiet kart do głosowania - podkreślił.Do tej pory żaden członek komisji wyborczych w Szczecinie nie został usunięty. Jak dodaje Patryk Kupis, wybory w Szczecinie przebiegają bez incydentów.