Leszek Dobrzyński: czekamy na oficjalne wyniki [WIDEO, ZDJĘCIA]

To było niesłychana kampania i niezwykła mobilizacja wyborów. Poczekajmy jednak na oficjalne wyniki sondażowe - komentował poseł Prawa i Sprawiedliwości, Leszek Dobrzyński.

- Będziemy z absolutną niecierpliwością oczekiwać na fizyczne podliczenie i wtedy się okaże, czy jest to zwycięstwo bardziej słodkie, a nawet bardzo słodkie, czy też jest to zwycięstwo zaprawione trochę goryczą. Tak czy siak wtedy też będzie przed nami stawać pytanie: czy Prawu i Sprawiedliwości uda się stworzyć rząd, ale do tego potrzebne są najpierw wyniki. Jeszcze raz: wielkie podziękowania - powiedział poseł Dobrzyński.Według badania exit poll wybory wygrało Prawo i Sprawiedliwość zdobywając 36,8 procent.