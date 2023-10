Wybory w ocenie szczecińskiego politologa

Ten wynik trochę zaskakuje - mówi prof. Maciej Drzonek. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Największą niespodzianką jest wynik Trzeciej Drogi - mówił w Studiu Wyborczym Radia Szczecin politolog z Uniwersytetu Szczecińskiego, prof. Maciej Drzonek.

Nasz gość komentował pierwsze sondażowe wyniki wyborów. Według nich Trzecia Droga zajęła trzecie miejsce. A to było trudne do przewidzenia. Ten wynik trochę zaskakuje - mówi prof. Drzonek.



- Gra w tych wyborach nie tyle szła o to, kto będzie pierwszy, a kto drugi, bo tutaj wszystkie sondaże od kilku miesięcy pokazywały, że Prawo i Sprawiedliwość będzie miało największy odsetek wśród Polaków, a Koalicja Obywatelska zajmie drugie miejsce. Istotniejsze było pytanie: kto zajmie trzecie miejsce? Tu jest pewnego rodzaju zaskoczenie w tym exit poll, ponieważ ostatnie sondaże raczej nie dawały raczej nie dawały trzeciego miejsca - nomen omen - Trzeciej Drodze - powiedział prof. Drzonek.



Wybory wygrało Prawo i Sprawiedliwość zdobywając 36,8 procent głosów. Druga jest Koalicja Obywatelska - zdobyła 31,6 procent głosów.