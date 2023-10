Wieczorek: Jedno jest pewne, dzisiaj wygrała Polska [ZDJĘCIA]

Jedno jest pewne, dzisiaj wygrała Polska - powiedział poseł zachodniopomorskiej Lewicy Dariusz Wieczorek.

Nowa Lewica zdobyła głosy 8,6 proc. wyborców, co daje jej 30 mandatów w Sejmie.- Jeżeli te wyniki się potwierdzą to zjednoczona opozycja w polskim parlamencie wyłoni nowy, demokratyczny, dobry rząd - dodaje poseł Nowej Lewicy Dariusz Wieczorek. - To oznacza powrót do normalności. To oznacza, że Polska będzie w Unii Europejskiej. Będziemy się wzajemnie szanowali, będziemy się lubili, nie będziemy się wzajemnie napuszczać jeden na drugiego. Przywrócimy po prostu normalność. Przywrócimy to, na czym nam wszystkim zależy, że chcemy żyć w Polsce, w której po prostu wszyscy się dobrze czujemy.