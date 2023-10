Rzepa: Trzecia Droga zmieni Polskę [WIDEO, ZDJĘCIA]

Trzecia Droga z poparciem 13 procent i 55 mandatami w Sejmie. Taki wynik ma koalicja PSL z Polską 2050 według sondaży exit poll.

Podczas wieczoru wyborczego w Szczecinie, politycy tej formacji po godzinie 21 przyjęli z wielkim entuzjazmem dwucyfrowy wynik dla swojej partii.- Ten wynik daje nam to, że przekroczyliśmy wynik 8-procentowy i nasze ugrupowanie wejdzie do Sejmu - podkreśla poseł PSL Jarosław Rzepa, kandydat numer jeden Trzeciej Drogi w okręgu szczecińskim. - Co do tego, ja już nie mam żadnych wątpliwości i mam nadzieję, że utrzymamy w miarę ten wynik, bo on jest historycznie bardzo dobry. Tak naprawdę Trzecia Droga zmieni Polskę. Też nie będziemy zapominać również o wyborcach Prawa i Sprawiedliwości, bo przecież to są Polacy. Też musimy szanować. Nie zrezygnujemy z wielu programów socjalnych, natomiast będziemy pewnie robili to trochę inaczej, ale będziemy rozmawiać i mam nadzieję, że w wielu kluczowych sprawach dla Polski, będziemy podejmować wspólnie decyzje.Oficjalne wyniki wyborów poznamy najprawdopodobniej w poniedziałek.