Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

"Po 18 latach Lewica wraca do współrządzenia naszym krajem" - tak obecny szef Nowej Lewicy w Szczecinie, Dawid Krystek komentuje wstępne wyniki sondażu exit poll.

Nowa Lewica uplasowała się na 4. miejscu, zyskując 8,6 % głosów, co daje jej 30 mandatów w Sejmie.



Wielkie podziękowania dla Polaków i mieszkańców naszego regionu, że oddali głos na Lewicę, Trzecią Drogę i Platformę Obywatelską - dodaje Krystek: - Prezes Kaczyński jutro wstanie, a robi to koło południa. Państwowa Komisja Wyborcza wtedy ogłosi wyniki oficjalne. I co on powie? "Jak ja nienawidzę poniedziałków". Ten wynik wyborczy to zobowiązanie, że wprowadzimy lepsze rządy i że rozliczymy osiem lat ich rządów.



Większość zwykła w Sejmie wynosi 231 mandatów.