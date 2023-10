Wsparcie dla chorujących na nowotwory

źródło: Zachodniopomorskie Centrum Onkologii

Nowoczesny pompy do podawania leków chorym na nowotwory trafiły do Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii w Szczecinie. To dzięki darowiźnie przekazanej przez Fundację Grupy PGE.

Dzięki pompom infuzyjnym, lek podawany jest bezpośrednio do krwi pacjent. To gwarantuje dokładność i bezpieczeństwo chorych.



Pięć pomp trafiło do części stacjonarnej oddziału, a kolejnych pięć - na część dzienną oddziału.



Jak informują władze placówki, w tylko do maja tego roku w szpitalu hospitalizowanych było ponad 12 tysięcy pacjentów.