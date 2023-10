Opóźnia się budowa nowego schroniska dla bezdomnych zwierząt

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Na nowe schronisko dla zwierząt w Kołobrzegu trzeba będzie poczekać. Miasto wciąż nie pozyskało działki pod budowę nowego obiektu.

Nowe schronisko ma powstać w podkołobrzeskim Rościęcinie, tuż przy drodze ekspresowej S6. Miasto od miesięcy próbuje pozyskać tereny od KOWR-u na zasadzie zamiany gruntów.



Tu pojawił się jednak problem z wyceną nieruchomości - mówi Wojciech Hercka z wydziału gospodarki nieruchomościami Urzędu Miasta.



- Ze względu na charakter schroniska, charakter tej nieruchomości, po prostu nie ma transakcji na rynku, nawet ogólnopolskim i rzeczoznawcy odmawiają. Nie są zainteresowani tego typu wyceną - mówi Hercka.



Całą procedurę miasto planuje zamknąć wiosną przyszłego roku. Wówczas ogłoszony zostanie przetarg na zaprojektowanie nowego obiektu i drogi dojazdowej, co potrwa kolejny rok.



W związku z tym konieczna była modernizacja dotychczasowego schroniska - mówi Karol Królikowski, naczelnik wydziału gospodarki komunalnej i lokalowej.



- Blaszak, w którym były pieski, został już wyłączony z użytkowania i tam już zwierząt nie ma. Żeby można było to zrobić, to zostały zmodernizowane wybiegi - mówi Królikowski.



Wbicie pierwszej łopaty na budowie nowego schroniska planowane jest na 2025 rok, a inwestycja powinna zakończyć się w roku 2026.