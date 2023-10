Politycy z regionu komentują wstępne wyniki wyborów

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]

Jak wyniki wyborów komentują politycy z regionu? Nasz reporter rozmawiał z liderami największych partii z okręgu koszalińsko-kołobrzeskiego.

Wyczekiwanie na ostateczne wyniki i duma z pracy wykonanej w ostatnich latach - takie nastroje panują od niedzieli w kołobrzeskim sztabie Prawa i Sprawiedliwości. Poseł Czesław Hoc, „jedynka” PiS-u w okręgu 40 mówi, że zdaje sobie sprawę z możliwego podziału mandatów, jednak dla niego ważne jest to, co udało się zrealizować jego partii w ostatnich latach.



- Jestem pewien, że przede wszystkim te programy, które dla stworzyło Prawo i Sprawiedliwość, one będą kontynuowane. To jest dobra informacja dla Polski, bo nikt się nie odważy, żeby jakikolwiek program zubożyć albo zlikwidować - mówi Hoc.



Z kolei Janusz Gromek z Koalicji Obywatelskiej nie szczędzi krytyki dla Prawa i Sprawiedliwości licząc na to, że dotychczasowa opozycja utworzy nowy rząd.



- Chcemy naprawiać tę Polskę, co przez 8 lat rząd PiS źle zrobił. I to z demokracją, z zatrudnieniami, ze spółkami, z rozdawnictwem, bez KPO, z wymiarem sprawiedliwości, z oświatą, ze służbą zdrowia - mówi Gromek.



Po przeliczeniu głosów z blisko 64% obwodów w okręgu 40 prowadzi Koalicja Obywatelska (34,68%) z przewagą niespełna jednego procenta nad Prawem i Sprawiedliwością (33,77%).