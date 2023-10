Nowe atrakcje w Podziemnym Mieście

Podziemne Miasto zwiedzać można w soboty i niedziele o godzinach: 10:30, 12:30 i 15:00 oraz w środy o 12:30. Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin] Podziemne Miasto na Wyspie Wolin. Fot. Archiwum Radia Szczecin

Nowe, mrożące krew w żyłach trasy, multimedialne atrakcje i nieznane dotąd eksponaty to pomysł na rozwój Podziemnego Miasta na wyspie Wolin w Świnoujściu.

To ostatnie chwile, by zobaczyć atrakcję w starym anturażu.



Decyzja o unowocześnieniu Podziemnego Miasta zapadła po letnim sezonie, gdy okazało się, że liczba zwiedzających jest znacznie większa, niż w poprzednich latach.



- Dzięki budowie nowej, porządnej drogi i autobusowi komunikacji miejskiej turystów było więcej, niż w latach poprzednich. Stąd decyzja o tym, żeby obiekt odświeżyć. Będą nowe atrakcje, będzie dużo nowoczesnych multimediów i będzie całkowicie nowa, "straszna trasa", która będzie opowiadała historię, jak to grupa kilkunastu generałów chciała "wyparować" pół Europy i jak to naprzeciwko nim stanęli "superbohaterowie", którzy do tego nie dopuścili - mówi Piotr Piwowarczyk, opiekun zabytku.



Na zmianę będzie trzeba poczekać.



- To już wszystko wiosną, będziemy mieli długą, kilkumiesięczną przerwę, kiedy to Podziemne Miasto będzie zamknięte - dodaje Piwowarczyk.



