Ostrzeżenia hydrologiczne dla Zalewu Szczecińskiego, Żuław i Zalewu Wiślanego

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia hydrologiczne drugiego stopnia dla wschodniego Wybrzeża, Żuław, Zalewu Wiślanego i Zalewu Szczecińskiego.

- Wzdłuż wybrzeża przewidywany jest wzrost poziomu wody do stanów ostrzegawczych i powyżej. Lokalnie istnieje możliwość przekroczenia stanów alarmowych.Aktualnie wzdłuż wybrzeża i na rzekach przymorza przekroczonych jest pięć stanów ostrzegawczych - jest to stacja Hel, Władysławowo, Gdynia, Gdańsk-Port Północny i Gdańsk-Sobieszewo nad Martwą Wisłą - wyliczała.



Na tych zbiornikach wodnych prognozowane są wezbrania z przekroczeniem stanów ostrzegawczych, a lokalnie - alarmowych.Hydrolog IMGW, Emilia Szewczak powiedziała, że ostrzeżenia zostały wydane w związku z silnym wiatrem, który już od kilku dni występuje na północy Polski.Emilia Szewczak dodała, że na Bałtyku występuje sztorm do 7 w skali Beauforta.