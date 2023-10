Kierowca, który doprowadził do tragicznego wypadku na Chociwelce stanie przed sądem. Pędził 116 km/h i podczas wyprzedzania doprowadził do czołowego zderzenia z drugim pojazdem. W wyniku zderzenia zginął kierowca drugiego samochodu.

Do zdarzenia doszło 6 kwietnia na terenie gminy Stara Dąbrowa. Prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia w tej sprawie.Podejrzany przyznał się do winy. Grozi mu do 8 lat pozbawienia wolności.