Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Syreny będą wyć w Stargardzie. Tak będzie dziś do końca dnia.

Nie oznacza to jednak zagrożenia, to tylko testy nowych syren. W mieście zainstalowano 14 nowych syren. Są w różnych częściach miasta. Start system był już wysłużony.



Koszt modernizacji miejskiego systemu ostrzegania i alarmowania to prawie 600 000 zł.