Mimo niskich temperatur turyści wypoczywają nad morzem

Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]

Za oknami jesienna plucha a nad morzem wiatr i temperatura coraz niższa. Aura jednak nie zniechęca turystów do tego, by wypoczywać nad polskim morzem. Sprawdziliśmy, jak z wiatrem i niską temperaturą radzą sobie turyści wypoczywający w Świnoujściu.

Nawet 2 stopnie na plusie nie zniechęciły wczasowiczów do spacerowania nad Bałtykiem i korzystania z uroków miasta.



- Można pochodzić i powdychać trochę jodu. - Tak samo, pogoda jest taka sama jak i latem. Słońce świeci, deszczyk. Latem też słońce i deszcz. - My przyjeżdżamy zawsze tutaj, jesienią, latem za dużo ludzi. - Mówi się, że nie ma brzydkiej pogody, tylko człowiek bywa niewłaściwie ubrany. Dlatego cieszy mnie to, jak widzę już tutaj ludzi w zimowych płaszczach, w czapkach z pomponami, jest przyjemnie. Mimo wszystko, mimo tej paskudnej pogody, czasami. - Nas przywiało wczoraj. O każdej porze roku jesteśmy nad morzem, także bez różnicy czy to jest zima, wiosna, zawsze jest miło i sympatycznie - mówią turyści.



O dobrej jesieni dla branży turystycznej świadczą także zapełnione restauracje i ponad 85-cio procentowe obłożenie hoteli.