Szczecińscy radni zostali posłami [WIDEO, ZDJĘCIA]

Byli radnymi, zostali posłami - Patryk Jaskulski z klubu Koalicji Obywatelskiej oraz Dariusz Matecki z klubu Prawa i Sprawiedliwości zakończyli dzisiaj pracę w szczecińskiej Radzie Miasta.

Głos zabrał Patryk Jaskulski. Mówił do obecnych na sali, że będzie do ich dyspozycji jako parlamentarzysta.- Bardzo się cieszę z tego, że nastąpi olbrzymia zmiana i liczę na to, że tak jak tutaj, przez ostatnie 5 lat razem dobrze współpracowaliśmy, będziemy tę współpracę kontynuować. Macie moje numery telefonów i wiecie doskonale, że zawsze je odbieram. Jestem do waszej dyspozycji - mówi Jaskulski.Zarówno Jaskulski, jak i Matecki, nie mogą już głosować w czasie sesji szczecińskiej Rady Miasta, która rozpoczęła się o godzinie 10. W programie jest m.in. proponowana przez prezydenta zmiana w budżecie - zapisanie 2 milionów złotych na zakup kina Pionier.