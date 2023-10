Młodzi wynalazcy ze Szczecina stworzyli wielozadaniową łódkę

35 projektów będzie rywalizować w Krajowym Finale Konkursu Explory.

To młodzieżowy festiwal naukowy, który w środę rozpoczyna się w Gdyni. Wśród zgłoszonych projektów trzy powstały w Szczecinie - dwa w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym, a jeden w XVI Liceum Ogólnokształcącym.Ten ostatni to EKLER, czyli Elektryczny Katamaran Licealny Ekologię Ratujący. Współautor projektu Szymon Zarzycki przyznaje, że to tak na prawdę łódka wielozadaniowa.- To cały szereg zadań i ciągle się rozszerzają. Aktualnie mamy zamontowany panel, który może spuścić koło ratunkowe, aby komuś pomóc, ktoś może się topić, a do kogo jest trudny dostęp. Mamy uchwyty na kamery, jest lądowisko dla drona, będzie też sorbent antyolejowy, żeby można zbierać zanieczyszczenia, planujemy też zamontować sondę - powiedział Zarzycki.Opiekun młodych naukowców, Wojciech Kaczor z XVI LO przyznaje, że projekt Julii Olechnowicz i Szymona Zarzyckiego będzie miał swoją dalszą przyszłość. - To prosta konstrukcja, czyli włókno szklane, żywica poliestrowa. Sprawdzaliśmy, pływa. Nagraliśmy z tego filmiki, więc widać, że ta platforma działa. Podpływa do tonącego, zrzuca mu koło. Pojawiły się firmy, które wiedzą, jak poprawić to, co zrobiliśmy. Zamierzamy z tego skorzystać - podkreśla Kaczor.W trakcie tegorocznego młodzieżowego festiwalu naukowego rywalizować będą także projekty szczecińskiego ZUT-u. Pierwszy to "Oczyszczanie wody z mikroplastiku i bakterii E. Coli" - autorstwa Karoliny Anny Sammel - a drugi to "Łupina słonecznika do zastosowań w superkondensatorach" - autorstwa Adama Matlaka i Jakuba Sudoła.Na wszystkie głosować można już od wtorku na stronie www.explory.pl/2023/