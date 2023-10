Pasjonaci stworzyli własny Dom Kultury [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

W miejscowości Łowisko, w gminie Płoty oficjalnie otwarto Niepubliczny Dom Kultury.

W budynku są sale muzealno-ekspozycyjne, które jednocześnie będą miejscem lekcji i warsztatów dla dzieci i młodzieży. Na terenie gminy we wsiach nie ma Domu Kultury.



To wyjście naprzeciw naszym mieszkańcom, którzy chcą w naszej placówce rozwijać swoje pasje - tłumaczy Jan Dybiński, współtwórca tej instytucji: - To jest izba muzealna nasza i zgromadzone tu są eksponaty sprzed ponad stu lat. Dzieci będą mogły skorzystać z szerokiej gamy warsztatów, chociażby pieczenia chleba.



- Będzie cały szereg warsztatów muzycznych. Będę chciała odkrywać w dzieciach talenty, motywować, żeby działały w tym kierunku - dodaje Ewa Dybińska.



Niepubliczny Dom Kultury zaprasza dzieci i młodzież z gminy Płoty oraz wszystkich mieszkańców Pomorza Zachodniego.