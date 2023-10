Spotkania "U Św. Jana Pawła II" [ZDJĘCIA]

Fot. Marcin Kokolus [Radio Szczecin] Fot. Marcin Kokolus [Radio Szczecin] Fot. Marcin Kokolus [Radio Szczecin] Fot. Marcin Kokolus [Radio Szczecin]

W kościele na szczecińskim Warszewie zainaugurowano spotkania społeczne pod tytułem "U Św. Jana Pawła II".

Są to dyskusje zaproszonych gości z parafianami na temat pontyfikatu i życia Karola Wojtyły.



Chcemy, aby w tym kościele powstało centrum spotkań społecznych - podkreśla prof. Maciej Drzonek, politolog z Uniwersytetu Szczecińskiego i współorganizator spotkań.



- Chcemy się u Jana Pawła spotykać po to, żeby dzielić się tymi najważniejszymi kwestiami, które są w przestrzeni publicznej omawiane i dyskutowane. Ten patron jest znaczący, więc myślę, że - patrząc na dzisiejszą frekwencję - spotka się to z zainteresowaniem - dodaje Drzonek.



Prelekcję poprowadził prof. Paweł Skibiński, historyk z Uniwersytetu Warszawskiego

- Jan Paweł II jest szczególną postacią dla polskiego społeczeństwa - mówi historyk: - Mamy do czynienia z człowiekiem, który był chyba najbardziej wpływowym naszym rodakiem w całym minionym stuleciu, a być może dłużej. To on współkształtował tę rzeczywistość, z którą my dzisiaj obcujemy. Stąd jego rola, jego dorobek powinien być przez nas cały czas aktywnie analizowany. Naszym obowiązkiem jest podjęcie próby jego zrozumienia.



Jutro odbędą się kolejne prelekcje profesorów Uniwersytetu Szczecińskiego na temat Jana Pawła II. Ich tematyka dotknie m.in. pielgrzymek do Ziemi Świętej oraz stosunku Karola Wojtyły do integracji europejskiej.