Ukradli, co było: komórkę, wędki, rower, jedzenie... Są już w areszcie

Fot. pixabay.com / ID 4711018 (domena publiczna)

Włamali się do mieszkania i grozili lokatorowi bronią pneumatyczną, drugiego postrzelili. Trzech mężczyzna stanie przed sądem. Odpowiedzą za dokonanie rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia.

Prokuratura w Gryficach skierowała do sądu akt oskarżenia w tej sprawie.



Wszystko działo się 17 lutego - mężczyźni po włamaniu ukradli telefon komórkowy, dwie wędki i jedzenie. Łączna wartość łupu to ponad 3 tysiące złotych.



Później poszli do drugiego mieszkania i zażądali od mieszkańca pieniędzy, a gdy odmówił strzelili do niego, po czym ukradli jego rower. Poszkodowani powiadomili policję. Zanim jednak patrol dojechał na miejsce sprawcy wrócili i zabrali kolejne przedmioty.



Zostali zatrzymani; trafili do tymczasowego aresztu. Dwaj częściowo przyznali się do winy. Grozi im do 15 lat pozbawienia wolności.