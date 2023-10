Za mało kobiet w regionie korzysta z badań mammograficznych

Fot. WOMP w Szczecinie

Mimo, że w Szczecinie kobiety mają większe możliwości to z nich nie korzystają. Chodzi o badania mammograficzne.

Jak informuje Narodowy Funduszu Zdrowia w Szczecinie jest 6 stacjonarnych pracowni mammograficznych, bada się w nich tylko co trzecia kobieta w wieku 50-69 lat.



Dla porównania w powiecie pyrzyckim do dyspozycji jest tylko mammobus, który przyjeżdża raz na jakiś czas, ale bada się połowa uprawnionych kobiet.



Kobiety wstydzą się badań tak samo jak choroby - mówiła Stefania Kusy z Klubu Amazonek.



- Rak to nie jest choroba, której się trzeba wstydzić. Jest to choroba cywilizacyjna, która może dotknąć każdego. Nie wstydzę się tej choroby, gdy opowiadam, głośno mówię o nowotworze dlatego, że ja nie wpadłam pod tramwaj.... Zachorowałam, to choroba, która dotyka teraz wszystkich - powiedziała.



Z bezpłatnych profilaktycznych badań mogą skorzystać panie między 50. a 69. rokiem życia.