Na przełomie roku Centrum Solidarności Stocznia przejmie historyczny budynek

To dla nas ważny krok, ale teraz mnóstwo pracy przed nami - mówił w "Rozmowie pod Krawatem" dr hab. Sebastian Ligarski, p.o. dyrektor Centrum Solidarności "Stocznia".

We wtorek miejscy radni zdecydowali o przekazaniu świetlicy stoczniowej na rzecz centrum. To kolejny krok do tego, by to historyczne miejsce odzyskało blask.Na razie powstają struktury centrum - mówił Sebastian Ligarski.- Jeśli dobrze pójdzie, to na przełomie roku Centrum Solidarności Stocznia powinno wejść już w posiadanie budynku, a wtedy rozpoczniemy prace związane z projektami budowlanymi. To znaczy trzeba to wszystko najpierw zaktualizować, potem trzeba stworzyć projekt budowlany i trzeba będzie potem oczywiście starać się o fundusze - mówi Ligarski.30 sierpnia 1980 r. w świetlicy stoczniowej strajkujący robotnicy podpisali z Komisją Rządową Porozumienia Sierpniowe. Powstanie nowej instytucji kultury było możliwe dzięki przejęciu przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego od miasta terenu i budynku, na którym znajduje się świetlica. Starania o to trwały 16 lat.