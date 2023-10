Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Meteorolodzy wydali ostrzeżenia hydrologiczne drugiego stopnia dla Wybrzeża Wschodniego i Zalewu Szczecińskiego przed wezbraniem z przekroczeniem stanów ostrzegawczych.

Z kolei na Wybrzeżu Zachodnim obowiązuje ostrzeżenie pierwszego stopnia w związku z gwałtownymi wzrostami stanów wody. Ostrzeżenia na Wybrzeżu Wschodnim i Zalewie Szczecińskim będą obowiązywały do czwartku do godz,10:00 oraz 12:00, natomiast na Wybrzeżu Zachodnim sytuacja ma się ustabilizować w środę do 21:00.