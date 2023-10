"Smak dzieciństwa". Urodziny Pasztecika Szczecińskiego

Fot. Marcin Kokolus [Radio Szczecin] Fot. Marcin Kokolus [Radio Szczecin]

Jedni lubią z serem i pieczarkami, inni z mięsem... ale wiadomo, że do jednych i drugich - obowiązkowo barszczyk musi być. 54. urodziny obchodzi Pasztecik Szczeciński.

Jego historia sięga 1969 roku, kiedy to w spółdzielni spożywców "Społem" zrodził się pomysł wykorzystania radzieckiej maszyny do przygotowywania "pirożków", która nieprzerwanie od ponad pół wieku smaży tradycyjny szczeciński przysmak.



- Może to nawet smak dzieciństwa, bo innych fast foodów wtedy nie było - mówi jeden z klientów.



- To była wielka gorączka przy takim otwarciu, wielka mobilizacja personelu. Nie wiadomo było czy to się przyjmie. Pierwszego dnia to było polubione. Cztery pokolenia się wychowały na pasztecikach - wspomina Bogumiła Polańska, właściciel Pasztecika z Wojska Polskiego. - Całe pokolenia wychowały się na paszteciku. Jeszcze nie spotkałam się, żeby ktokolwiek powiedział, że to niesmaczne, niedobre.



- Są klienci, którzy lubią wystudzone paszteciki, bo czują ten smak - mówi pracownica Pasztecika Szczecińska.



- To wspomnienie dzieciństwa, czasów komunistycznych, nienajlepszych dla wszystkich. To był jeden z dobrobytów poza gumą Donald - powiedział kolejny klient.



Punkt przy alei Wojska Polskiego w Szczecinie będzie otwarty do ostatniego amatora przysmaku.