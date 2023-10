Odznaczenie dla tych, którzy walczyli z komunistycznym reżimem [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Cześć i chwała bohaterom. W Szczecinie, w Centrum Edukacyjnym IPN przy Bramie Portowej wręczono Krzyże Wolności i Solidarności zasłużonym w walce z komunistycznym reżimem.

Jacek Bryl odbierał odznaczenie w imieniu swojej mamy Ewy, która została uhonorowana pośmiertnie.



- Jak tyko powstała pierwsza Solidarność, moja mama zaraz się zapisała do Solidarności i zaczęła działać. Najpierw legalnie, potem w podziemiu i później znów legalnie. To uhonorowanie działalności opozycyjnej mamy - mówi Jacek Bryl.



- Ich walka i zaangażowanie w odzyskanie niepodległości jest bezsporna - mówił zastępca prezesa Instytutu Pamięci Narodowej dr hab. Karol Polejowski. - Wśród tych, którzy zostaną odznaczeni są osoby, które na początku lat 80. były uczniami szkoły. Mamy osobę, która na początku lat 80, była małym chłopcem i z rodzicami zaangażowała się w roznoszenie ulotek. To podziękowanie ze strony niepodległego państwa polskiego wobec tych, dzięki którym mamy dziś wolność.



Krzyż Wolności i Solidarności jest odznaczeniem cywilnym, nadawanym od 2011 roku.