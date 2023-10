Pierwsze takie przedszkole w Świnoujściu

Fot. Przedszkole Ence Pence

W Świnoujściu powstało pierwsze przedszkole z elementami pedagogiki Marii Montessori. Dzieci rozwijać się tu mają w sposób naturalny dla siebie.

Rodzice mogą wchodzić do sal zajęciowych, a dziecko odprowadzać, nawet o godzinie 10 lub później - w czasie, gdy im jest to na rękę. Adrianna Bieniasz, dyrektorka przedszkola podkreśla, że placówka dba o komfort dzieci i ich rodzin.



- Jesteśmy dla dzieci bardzo otwarci, Słuchamy, czego potrzebują. Nie przeszkadzamy im. Dziecku, jeśli się przerwie, to już nigdy do tej zabawy nie wróci. Dlatego istotne, żeby temu dziecku dać poznać coś nowego, Uważam, że drzemka może poczekać, obiad też może trochę poczekać - powiedziała Bieniasz.



Najmłodsi zadowolenie potwierdzają. - Bawimy się, przytulamy, ćwiczymy, piszemy - przyznają.



Podobnie, jak rodzice. - Dwójka moich dzieci chodzi do tego przedszkola i widzę bardzo duże postępy. Chodzą od września, a już potrafią wiele rzeczy, których nie robili np. starszy poznał się na zegarku - mówi matka.



To pierwsze przedszkole w Świnoujściu, które poza niesztampowym podejściem do edukacji, otwarte jest od 6.45 do 18, a, gdy rodzice zgłoszą potrzebę, także w weekendy.