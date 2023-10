Fot. pixabay.com / Free-Photos (CC0 domena publiczna)

Dwie stacje postoju dla rowerzystów i pieszych powstaną na terenie gminy Mielno.

Przystanki pojawią się na uczęszczanej przez mieszkańców i turystów nadmorskiej trasie Velo Baltica. Stacje powstaną w Gąskach przy ul. Nadbrzeżnej i w Sarbinowie przy ul. Leśnej.



Będą to zadaszone wiaty ze stołami i ławkami oraz tablicami informacyjno-edukacyjnymi, prezentującymi ryby Bałtyku, a także mapą szlaku rowerowego Velo Baltica. Pojawią się również stojaki na rowery oraz samoobsługowa stacja naprawy jednośladów.



Koszt inwestycji to około 118 tysięcy złotych, z czego sto tysięcy to dofinansowanie z programu RYBY 2014-2020.