Terminal Promowy w Świnoujściu z pięknym wynikiem

Terminal Promowy Świnoujście. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Pół miliona ciężarówek rocznie trafia na promy, które zawijają do Świnoujścia. Chodzi o Terminal Promowy, który obsługuje 13 połączeń dziennie - mówi prezes terminalu Marek Kowalewski.

- Jeżeli chodzi o pasażerów, to obsługujemy rocznie ponad milion pasażerów. Jeżeli chodzi o samochody ciężarowe, to jest ich ponad 500 tysięcy sztuk rocznie. Jeżeli chodzi o samochody osobowe, to w ubiegłym roku było ich ponad 270 tysięcy. No i oczywiście w ubiegłym roku obsłużyliśmy ponad 30 tysięcy trailerów - wylicza Kowalewski.



Terminal Promowy w Świnoujściu jest największym tego typu w Polsce i jednym z większych na Bałtyku - dodaje Marek Kowalewski: - Tygodniowo obsługujemy 77 połączeń, bo oczywiście w poszczególne dni tygodnia - soboty, niedziele i weekendy tych promów pływa mniej. Dla porównania mogę powiedzieć, że w Gdyni obsługiwanych jest 21 połączeń tygodniowo, w Gdańsku 6. Także jesteśmy dużo do przodu.



Przypomnijmy, że niedawno na Terminalu Promowym w Świnoujściu oddano do użytku nowe nabrzeże przystosowane do przyjmowania największych promów na Bałtyku.