Zbigniew Bogucki: opozycja zapomni o obietnicach

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Opozycja zapomniała szybciej o deklaracjach wyborczych niż się spodziewałem - mówił w "Rozmowie Pod Krawatem" wojewoda zachodniopomorski.

W ten sposób Zbigniew Bogucki komentował informacje polityków m.in. Platformy Obywatelskiej i Trzeciej Drogi o dziurze budżetowej, która jest zagrożeniem dla społecznych świadczeń.



Rozpoczyna się dobrze znany scenariusz: za PiS pieniądze są, a kiedy rządzi PO i jej koalicjanci - nie ma.



- Chcę powiedzieć jedno naszym słuchaczom, nie dajcie się oszukać tej fałszywej narracji, że tych pieniędzy nie ma. Oni znowu chcą wprowadzić politykę liberalną, zaciskać pasa i sięgać do państwa kieszeni, mówiąc, że pieniędzy nie ma. My to znamy z 2015 roku... - podkreśla wojewoda.



Zbigniew Bogucki kończy niebawem pracę wojewody, bo zdobył mandat posła. Jak zaznaczył, trudno będzie Prawu i Sprawiedliwości stworzyć rząd, dlatego, że większość sejmową zyskały trzy komitety, dotychczas opozycyjne.