Służby ostrzegają kierowców przed nową metodą wyłudzeń

Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa ostrzegają przed fałszywymi esemesami rozsyłanymi do kierowców.

W ich treści znajduje się informacja o przeterminowanym rachunku za domniemany przejazd drogą szybkiego ruchu.



Nie należy na nią odpowiadać - mówi Małgorzata Brzoza z Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie.



- Tego typu wiadomości są próbą wyłudzenia danych i pieniędzy. W przypadku, gdy oszust uzyska dostęp do danych, np. do logowania konta bankowości internetowej zalecamy, aby jak najszybciej skontaktować się ze swoim bankiem i zmienić hasło do bankowości internetowej. Jeżeli doszło do wyłudzenia środków finansowych lub danych, zgłosić ten fakt w najbliższym komisariacie policji - mówi Brzoza.



Izba Administracji Skarbowej dodaje, że chodzi przede wszystkim o tzw. E-Tolle, które już nie obowiązują.