W porcie powstanie 400 nowych miejsc pracy [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

Na Ostrowie Grabowskim przy nabrzeżu norweskim powstanie zakład budujący podstawy do morskich elektrowni wiatrowych.

Inwestorem będzie firma Windar z Hiszpanii - mówi Krzysztof Urbaś, prezes Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście.



- Działka jest w tej chwili wyznaczona, około 17 hektarów. Pieniądze przede wszystkim wykłada firma Winder. Według swojej koncepcji, będzie to budować zgodnie ze swoim projektem i za własne środki. My, jako Zarząd Portu, jak zwykle jesteśmy obowiązani do doprowadzenia do granic działki mediów, drogi oraz połączenia kolejowego - mówi Urbaś.



To będzie fabryka podobna do ST3 Offshore - mówi wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk.



- I te monopile będą budowane w Szczecinie, poprzez firmę Windar, która dostarczać je będzie dla naszych operatorów, wraz z turbinami oraz łopatami. Myślę, to już jest komplet, który jest potrzebny do tego, aby offshore'owy port w Świnoujściu wszystko montował i wyjeżdżało to już na pola offshore'owe - mówi Gróbarczyk.



W czwartek w Zarządzie Morskich Portów Szczecin i Świnoujście podpisano umowę dzierżawy z firmą Windar na 30 lat.