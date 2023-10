KAS przechwyciła 7 kg nielegalnego tytoniu

Fot. Izba Administracji Skarbowej w Szczecinie

Pięć przesyłek z nielegalnym tytoniem przejęli funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej w Szczecinie. Wszystkie trafić miały do odbiorców w województwie zachodniopomorskim.

Tytoń w nich umieszczony został już zabezpieczony jako dowód w sprawie karnej - mówi Małgorzata Brzoza z Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie.



- Nabywanie, przesyłanie nielegalnych wyrobów tytoniowych, pomaganie w ich zbyciu czy ukryciu, to przestępstwo lub wykroczenie skarbowe. Nielegalny tytoń został więc zabezpieczony jako dowód w sprawie karnej skarbowej, a sprawcą grozi teraz kara grzywny do 72 000 zł, a nawet pozbawienie wolności do 3 lat - mówi Brzoza.



Krajowa Administracja Skarbowa przypomina, że nabywanie czy też przesyłanie nielegalnych wyrobów tytoniowych - a także pomaganie w ich zbyciu - jest przestępstwem lub wykroczeniem skarbowym.